PMI composto da zona do euro cai a 54,1 em maio, menor nível em 18 meses

São Paulo, 23 - O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto da zona do euro, que mede a atividade nos setores industrial e de serviços, caiu de 55,1 em abril a 54,1 em maio, atingindo o menor nível em 18 meses, segundo dados preliminares publicados hoje pela IHS Markit.



Apesar da queda, a leitura acima de 50 indica que a atividade econômica no bloco continua se expandindo neste mês, mas em ritmo mais fraco. A prévia do PMI composto de maio também veio abaixo da expectativa de analistas consultados pela Dow Jones Newswires, que previam queda menor do indicador, a 54,8.



Somente o PMI industrial da zona do euro recuou de 56,2 em abril para 55,5 em maio, tocando o menor patamar em 15 meses. Neste caso, a projeção do mercado era de queda do índice a 56.



O PMI de serviços do bloco, por sua vez, diminuiu de 54,7 em abril para 53,9 em maio, o menor nível em 16 meses. Analistas previam leve baixa do indicador a 54,5. Com informações da Dow Jones Newswires.



(Sergio Caldas)