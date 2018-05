BR-163 registra bloqueios em quatro pontos no Estado de MT, diz concessionária

São Paulo, 22 - A BR-163, uma das principais rotas de escoamento de grãos do País, tem bloqueios em quatro pontos no Estado de Mato Grosso no início da noite desta terça-feira, 22, informou a concessionária Rota do Oeste. Os caminhoneiros protestam contra os encargos tributários sobre o óleo diesel e os reajustes recentes nos preços.



Há manifestações no km 593, em Nova Mutum, no km 686, em Lucas do Rio Verde, no km 821, em Sinop, e no km 199, em Rondonópolis. Segundo a Rota do Oeste, também há manifestações em Cuiabá no km 398 da BR-364 e no km 504 da BR-070. Em todos os casos, há bloqueio de veículos pesados e tráfego normal para veículos de passeio, ônibus, ambulância e de carga viva e perecíveis. Conforme a Rota do Oeste, os motoristas manifestaram a intenção de passar a noite nos bloqueios, a exemplo do que ocorreu na noite anterior.



Caminhoneiros chegaram a fechar o km 854 da BR-163, em Sinop, às 5h25 de Mato Grosso (6h25 do horário de Brasília) não permitindo nem o transporte de cargas vivas. Esse trecho, contudo, foi liberado às 11h (12h de Brasília).



