Guardia diz não saber se decisão sobre combustíveis sai ainda nesta terça

Brasília, 22 - Após se reunir com o presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE), o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, disse que a questão sobre como reduzir o preço dos combustíveis ainda está em discussão. "Estamos conversando", disse rapidamente a jornalistas.



Guardia saiu apressadamente do Senado para uma reunião com o presidente Michel Temer. Questionado se uma decisão sobre o assunto será tomada ainda nesta terça-feira, o ministro disse não saber.



Mais cedo, os presidentes da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Eunício Oliveira, disseram, no Twitter, que o governo havia acordado reduzir a Contribuição de Intervenção sobre o Domínio Econômico (Cide) sobre combustíveis. Depois, Maia corrigiu a informação e disse que a redução seria apenas sobre o diesel.



(Lorenna Rodrigues)