Ciclo de queda de juros tem semelhança com ciclos anteriores, diz Le Grazie

São Paulo, 22 - O diretor de Política Monetária do Banco Central (BC), Reinaldo Le Grazie, disse nesta terça-feira, 22, que o ciclo de queda de juros nominais, encerrado na quarta-feira, 16, com a manutenção da Selic em 6,50% ano, guarda semelhanças com ciclos de cortes anteriores. Ele fez a afirmação durante palestra que fez na abertura do 6º Seminário Abecip, em São Paulo, em substituição ao presidente da autarquia, Ilan Goldfajn, que de última hora não pôde comparecer ao evento.



Em apresentações anteriores da mesma palestra, o presidente Ilan havia explicado que a semelhança do ciclo atual de cortes de juros com movimentos anteriores de afrouxamento monetário leva a crer que o patamar baixo de juros levará à retomada do crescimento.



Le Grazie disse que na esteira da redução da Selic as captações via mercado de capitais cresceram 90%.



O diretor citou medidas que estão sendo tomadas pelo governo e pela autoridade monetária para contribuir para a retomada do crescimento e do crédito e citou a redução da alíquota adicional sobre os depósitos compulsórios.



(Francisco Carlos de Assis, Aline Bronzati e Circe Bonatelli)