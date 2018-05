Bloqueio na BR-277 por caminhoneiros afeta fluxo de carga no porto de Paranaguá

São Paulo, 21 - Caminhoneiros interditam desde as 6h meia pista no km 6 da BR-277 no município de Paranaguá, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Paraná. Conforme a Administração do Portos de Paranaguá e Antonina (Appa), o acesso de cargas ao porto de Paranaguá, que é feito por essa rodovia, está sendo afetado pelo bloqueio. O pátio de triagem do porto tinha baixa ocupação de caminhões no início da tarde de segunda-feira, com cerca de 900 vagas livres, das 1.200 disponíveis.



Segundo a Appa, em torno de 1.400 caminhões de transporte de grãos estavam programados no sistema de agendamento do porto para chegar a Paranaguá até o início da tarde, e o número de veículos que estavam agendados e não deram entrada no porto foi de 1.067. A administração informou, contudo, que os terminais graneleiros estão com sua capacidade máxima de armazenamento ocupada, por isso a paralisação ainda não tem efeito sobre o carregamento de navios.



Além do acesso ao porto, também há interdição em meia pista em outros trechos de rodovias federais no Paraná, segundo maior produtor de soja do País, no km 158 da BR-376 em Mandaguaçu desde as 11h e no km 584 da BR-277 em Cascavel desde as 12h10. Também foi interditada meia pista no km 132 da BR-476 em Curitiba entre as 12h10 e as 13h05. Ainda conforme a PRF, há outros 14 trechos com manifestações de caminhoneiros em rodovias federais no Estado, mas fora da pista.



(Leticia Pakulski)