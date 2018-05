Não há decisão sobre mudanças em tributos sobre combustíveis, diz Guardia

Brasília, 21 - O ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, confirmou nesta segunda-feira, 21, que há uma discussão dentro do governo sobre a possível redução de tributos sobre os combustíveis, mas afirmou que a situação fiscal do País não permitiria neste momento uma diminuição de impostos.



"Uma discussão sobre a redução da tributação sobre combustíveis começou no governo, mas não há uma decisão. Não temos essa flexibilidade em razão da consolidação fiscal. Optamos por não aumentar impostos, porque a nossa estratégia é de reduzir custos. Mas não temos espaço para cortar tributos no momento", afirmou o ministro, em teleconferência com a imprensa internacional.



(Eduardo Rodrigues e Lorenna Rodrigues)