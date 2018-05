Rodrigo Maia vai convocar Comissão na Câmara para discutir preço dos combustíveis

Rodrigo Maia salientou ainda que essas são ideias de políticas compensatórias para enfrentar o momento atual (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A press) O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM/RJ), informou no início da tarde deste domingo, em sua conta oficial no Twitter, que vai convocar uma Comissão Geral no próximo dia 30 de maio (uma quarta-feira) para debater e mediar saídas que atendam aos apelos da população sobre a alta dos combustíveis no país.

Segundo Maia, "o preço, no nível em que se encontra, começa a impactar negativamente o dia a dia dos brasileiros", escreveu.

SAIBA MAIS 06:00 - 19/05/2018 Em Minas, preço da gasolina passa de R$ 5 O presidente da Câmara disse ainda que vai convidar a Petrobras, distribuidoras, postos, governo e estudiosos para estabelecer ações diante da crise geopolítica global que encarece os combustíveis.

"No curto prazo, o governo federal deve avaliar a possibilidade de zerar a Cide e diminuir o PIS-Cofins. Os estados podem avaliar o mesmo para o ICMS", afirmou.

Rodrigo Maia salientou ainda que essas são ideias de políticas compensatórias para enfrentar o momento atual, e que estão distantes do congelamento de preços registrados no passado.

A alta da gasolina me leva a chamar, na Câmara, uma Comissão Geral no dia 30 de maio para debater e mediar saídas que atendam aos apelos da população. — Rodrigo Maia (@RodrigoMaia) 20 de mayo de 2018

Conforme o Estado de Minas informou nesse sábado (19), os sucessivos reajustes nos preços dos combustíveis nas refinarias pela Petrobras, com alta acumulada de 24,7% desde 4 de abril, fizeram o valor do litro da gasolina romper a barreira de R$ 5 em Belo Horizonte e em pelo menos dois municípios do estado.

O valor mais alto, de R$ 5,099, era cobrado nessa sexta-feira por um posto Ipiranga na Av. Antônio Abrahão Caram, 996, ao lado do Mineirão, na capital Mineira.

Já levantamento feito pela Associação Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) de 13 a 18 mostra que o valor mais alto seria o cobrado pelo Posto Irmãos Nogueira Ltda., em Conselheiro Lafaiete, onde o motorista paga R$ 5,080.

Os consumidores de Unaí pagam até R$ 5,069 se optarem por abastecer o veículo no Posto Soares Braz Ltda. O levantamento não incluiu o posto na avenida Abrahão Caram, em BH.