Desestatização vai aumentar a competição no setor, diz presidente da Eletrobras

Brasília, 21 - O presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Jr., defendeu a privatização da Eletrobras durante o seminário "Setor Elétrico: Enfrentando Desafios", realizado na sede da Confederação Nacional da Indústria (CNI). Segundo explicou, a desestatização da empresa vai aumentar a competição no setor, o que deve resultar numa queda das tarifas.



Ele explicou também que nenhum país no mundo tem uma empresa como a Eletrobras. Em vários países, há empresas que têm minoria de capital estatal e a maior parte dos papéis em bolsa, tal como pretendido com o novo modelo.



Disse ainda que, no governo passado, a empresa perdeu 45% de seu patrimônio e dobrou sua dívida. Há um ano e meio, o débito era nove vezes superior à geração de caixa. Na época, a empresa valia R$ 9 bilhões. Na terça, estava cotada em R$ 34 bilhões, fruto de reestruturações realizadas no atual governo.



(Lu Aiko Otta)