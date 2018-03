Ministério da Agricultura bloqueia exportação para UE de produtos de aves da BRF

São Paulo, 16 - A BRF anunciou que 10 de suas unidades tiveram a exportação de produtos de aves para União Europeia bloqueadas pelo Ministério da Agricultura. Em comunicado ao mercado, a empresa afirma que o governo decidiu interromper temporariamente, a partir desta sexta-feira, 16, "a produção e certificação sanitária dos produtos de aves da BRF exportados do Brasil para União Europeia".



"É importante ressaltar que todos os produtos já alocados na região, bem como os produzidos e embarcados antes do dia 16 de março podem ser comercializados e utilizados sem restrições", diz a BRF.



A companhia diz ainda que está marcada para a próxima semana uma reunião na cidade de Bruxelas, na Bélgica, para o Ministério da Agricultura prestar esclarecimentos técnicos às autoridades sanitárias da União Europeia. "Após o encontro a medida será reavaliada", diz. A companhia reitera que vem mantendo interlocução com as autoridades locais e internacionais, prestando esclarecimentos necessários. "A BRF manterá seus acionistas e o mercado em geral devidamente informados sobre qualquer nova informação relacionada ao presente comunicado", conclui.



(Camila Turtelli)