Codesp aprova regras para utilização da Hidrovia do Porto de Santos

São Paulo, 15 - A diretoria executiva da Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp) aprovou o regramento operacional para utilização da Hidrovia do Porto de Santos, lançada em fevereiro deste ano, disse nesta quinta-feira, 15, o diretor presidente da Codesp, José Alex Oliva, segundo nota divulgada pela entidade. O anúncio foi feito durante a Intermodal 2018, feira do setor logístico que termina nesta quinta-feira na capital paulista.



Com a publicação, em breve, no Diário Oficial, empresas interessadas poderão fazer seu cadastro para utilizar o novo modal. A hidrovia é uma alternativa de acesso ao terminal portuário e visa a atender à maior movimentação estimada para os próximos anos, de 150 milhões de toneladas até 2020 - em 2017, foram 130 milhões. Por meio dela, barcaças poderão transportar parte da carga que hoje chega a Santos em caminhões.



"Não há como movimentar isso (o volume previsto para 2020) transportando contêineres apenas em caminhões", afirmou o presidente da Codesp em sua apresentação na feira, conforme nota. "Meu objetivo é ver barcaças de até 350 contêineres cruzando o estuário", disse Oliva. Neste ano também deve haver incremento dos volumes movimentados, acrescentou o presidente da Codesp.



(Clarice Couto)