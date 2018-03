Governo lançará consulta pública do Plano Nacional de Logística no dia 21

São Paulo, 15 - Pensado como um legado na área de infraestrutura para o próximo governo, o Plano Nacional de Logística (PNL) será colocado em consulta pública no dia 21, disse Marco Aurélio Barcelos, secretário de Articulação para Investimentos e Parcerias do Programa de Parceria de Investimentos (PPI).



Em participação em evento nesta tarde de quinta-feira, 14, Barcelos afirmou que o PNL não será um "Power Point com centenas de projetos", mas sim "uma ferramenta, uma metodologia" construída com dados primários fornecidos por diversos órgãos e agências ligados ao setor de infraestrutura. A ideia desse plano é identificar onde estão e estarão os gargalos logísticos no País até 2025, de modo que o próximo governante saiba o que deve manter no radar e priorizar na aplicação do Orçamento.



De acordo com o secretário, essa "ferramenta" foi pensada para ser dinâmica e passível de revisões periódicas. Nesse momento de consulta pública, o governo realizará roadshows para ouvir críticas e sugestões sobre as premissas adotadas.



"O PNL não vai dizer se tem que ser PPP, concessão, qual é o Capex do projeto (...). É um farol, um guia de onde devem estar vertidas as atenções do poder público, considerando a demanda e os gargalos", destacou.



Em comentário sobre a carteira de projetos do PPI, Marco Aurélio Barcelos afirmou que o governo segue canalizando todos os esforços para que o cronograma de todos os projetos seja cumprido. "Todos os 75 projetos, até então, têm cronograma ainda previsto para ser concluído em 2018", reforçou. Ele reconhece, porém, que este é um desafio grande, tendo em vista o calendário eleitoral.



(Letícia Fucuchima)