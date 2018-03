'Se não fosse a OMC, já estaríamos em guerra comercial', diz Azevêdo

São Paulo, 14 - O diretor-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), Roberto Azevêdo, afirmou que, se a entidade que lidera não existisse, o protecionismo global estaria mais avançado. "Se não fosse a OMC, já estaríamos em uma guerra comercial", disse na tarde desta quarta-feira, 14, no Fórum Econômico Mundial, ao ser questionado sobre a possibilidade de o sistema de livre comércio estar em decadência.



Azevêdo acrescentou que o início de uma conversa entre os Estados Unidos e os países prejudicados pela sobretaxação americana sob a importação de aço e de alumínio já é um caminho para solucionar o problema. "O momento atual é melhor do que o que estávamos antes. Pelo menos começou um diálogo entre as partes que estão sendo afetadas. E isso é um caminho. Não resta a menor dúvida de que sem o diálogo não vamos encontrar solução nenhuma", destacou.



O brasileiro desconversou quando questionado sobre a debilidade da OMC para resolver a questão, já que três das sete vagas para juízes do órgão estão desocupadas. "Ainda não estamos em solução de controvérsia. Não está nem perto disso ainda. Nenhum país levou esse tema para a OMC."



Hoje, o presidente Michel Temer afirmou que estuda recorrer à OMC contra a tarifa de importação de adotada pelos EUA.



