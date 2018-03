Ex-sócio de Trump e ex-engraxate que entrou para lista da Forbes criam instituto

São Paulo, 13 - O Instituto SOL ("School of Life") de Educação Motivacional das Américas, uma plataforma de educação não convencional, com foco na temática da motivação para o empreendedorismo e para o desenvolvimento humano, acaba de ser criado no País pelos empreendedores Ricardo Bellino, ex-sócio de Donald Trump, conhecido pelas suas famosas "sopas de pedras" e um dos mais conceituados coachings e palestrantes motivacionais internacionais, e Janguiê Diniz, que passou de engraxate a dono do maior grupo de educação do Nordeste, o Ser Educacional, e entrou pra lista da Forbes.



O SOL, criado num momento em que o crescimento econômico está no foco principal das discussões no País, em um ano de eleição presidencial, vai oferecer eventos, cursos, palestras, seminários, fóruns, mentorias e consultoria.



Os empreendedores destacam que o SOL chega para somar os conhecimentos de ambos em suas áreas de competência e potencializar o processo educacional, adicionando experiências e lições práticas da "escola da vida". A proposta é que sejam abordados assuntos que não são dados em salas de aula convencionais e que não terminam com a graduação, pós-graduação e emissão de diplomas de nível universitário, MBA ou de mestrado e doutorado, mas que acompanharão o desenvolvimento pessoal e profissional de forma permanente e continuada por toda a vida.



De acordo com Janguiê, a criação do Instituto SOL de Educação Motivacional das Américas surgiu como fruto de um sonho. "Bellino e eu estávamos sonhando com isso há muito tempo. Nosso objetivo é ajudar outras pessoas a transformarem seus sonhos em projetos de vida. Isso é possível com metas, métodos, disciplina e muito trabalho. É possível transformar seus sonhos em realidade, principalmente seus projetos empreendedores", explica.



Para Bellino, a sociedade é importante para a realização do novo projeto. "Aprendi em minha "escola da vida" que um mais um é sempre mais que dois. Estou convencido que, mais do que formar uma nova sociedade, Janguiê e eu estamos criando uma 'master mind' disruptivo que irá revolucionar o método de educação com foco no empreendedorismo e no desenvolvimento humano, objetivando a felicidade pessoal e o sucesso profissional", comenta Ricardo Bellino.



As atividades do SOL já têm data para começar. O Instituto iniciará oficialmente suas atividades na semana de 28 de junho, promovendo o workshop "Acelerar - Acelere Sua Vida (Metodologia do Sucesso)", na Itália, com uma comitiva de 25 participantes e convidados especiais.



O objetivo principal do curso é o foco no crescimento e da ascensão pessoal, das conquistas, do sucesso, da prosperidade e da felicidade plena. O evento objetiva orientar pessoas a passar uma borracha nas frustrações e problemas do passado, tirando do papel os seus sonhos e projetos de vida e ajudando a transformá-los em realidade.



Durante o evento, Janguiê e Bellino irão mostrar suas histórias e colocar suas experiências de vida a serviço daqueles que querem trocar o verbo frustrar pelo verbo realizar, e realizar de forma rápida, dinâmica e eficaz. O workshop tem duração de 8 horas e resume a essência da metodologia acelerar, em um programa de 8 fases, em um lugar paradisíaco nas montanhas do Norte da Itália, em uma comunidade com apenas 125 habitantes e que ostenta o sobrenome do cofundador, Comune di Bellino.



Mas antes disso, neste final de semana, nos dias 17 e 18 de março, Bellino estará lado a lado com o Deal Maker de Donald Trump, George Ross, em São Paulo, numa Master Class sobre a "Arte da Negociação", celebrando o nascimento do Grupo SOL. Bellino fala mais sobre seu programa de aceleração de pessoas no seu site.



A partir de uma reflexão sobre o que significa ser um "acelerador de pessoas", Bellino e Janguiê chegaram à seguinte conclusão: "trata-se de colocar as nossas experiências e nossas histórias de vida a serviço daqueles que querem trocar o verbo frustrar pelo verbo realizar - e querem fazer isso rápido", resume Janguiê.



Com esses pensamentos em mente, os empreendedores começaram suas pesquisas e descobriram que elas confirmavam o que suas experiências de vida já diziam: "acelerar é um processo, uma rota, uma vez que traçar o percurso é a condição essencial para que você possa aumentar a velocidade com segurança", finaliza Bellino.



O segundo evento programado é "A Arte da Negociação (Deal Maker)". O Instituto SOL irá lançar uma profissão inédita no mercado, a de "Deal Maker" ou fechador de Negócios. Trata-se de um curso de estratégias e táticas disruptivas de negociação, com carga horária de 45 horas/aula, ministrado por empreendedores e por profissionais especializados na área, com a expedição de diploma de Negociante do Brasil e do Mundo, expedido pela Universidade Univeritas/UNG em convênio com a Must University de Miami.



O terceiro evento programado pela SOL é o "Master Mind Revolucionário". A dupla Bellino e Janguiê pretende formar mentes brilhantes. E encerrando a programação, o quarto evento da SOL será o "Sinergia de Sucesso". Por meio de uma parceria com o maior grupo educacional da Rússia, o Synergy Global, o Instituto SOL irá promover o maior fórum de empreendedorismo da América Latina, o Synergy Latam Forum.



Subirão no palco do Allianz Parque "Business Rockstars" de repercussão mundial. "O projeto da School of Life é a realização de um sonho e, em breve, os interessados terão acesso ao site e formas de participar. Queremos revolucionar o mercado", finaliza Janguiê. Esses eventos terão suas datas divulgadas posteriormente, juntamente com o site do projeto.



(Elizabeth Lopes)