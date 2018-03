Trump ordena que Broadcom interrompa oferta pela Qualcomm

Nova York, 12 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, bloqueou nesta segunda-feira a oferta hostil de US$ 117 bilhões que a fabricante de chips Broadcom, de Cingapura, fez pela americana Qualcomm. A alegação do governo americano é que a transação apresenta preocupações sobre segurança nacional.



"A proposta de aquisição da Qualcomm pelo comprador esta proibida e qualquer fusão, aquisição ou algo substancialmente equivalente, efetuada direta ou indiretamente, também está proibida", diz a determinação presidencial.



Um painel de segurança nacional dos EUA havia assinalado que poderia recomendar que Trump proibisse a transação. Ontem, o Comitê de Investimento Estrangeiro nos EUA, conhecido como CFIUS, disse aos advogados das empresas que havia riscos de segurança nacional com a fusão proposta.



Por estar em processo de transferência da sede para os EUA, a Broadcom argumentou que seu negócio estava fora da jurisdição do CFIUS. Fonte: Dow Jones Newswires.



(Estadão Conteúdo)