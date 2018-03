São Paulo, 08 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou há pouco que a Austrália e "outros países" podem ser isentos da tarifação sobre as importações de aço e alumínio. A medida deve ser anunciada às 17h30 (de Brasília).



"Podemos ser mais flexíveis com tarifas a países que são parceiros militares, como a Austrália. Outros países também podem ser isentos", afirmou Trump, na abertura de uma reunião de gabinete. "Uma vez o Nafta sendo renegociado, algo que estamos em processo, as tarifas podem não ser necessárias para Canadá e México."



No final da tarde de ontem, a porta-voz da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders, admitiu que os parceiros do Nafta e "outros países" podem ser poupados da medida protecionista.



Diante dessa sinalização, o ministro interino da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Jorge, disse que o Brasil quer "esgotar todas as possibilidades de diálogo com os Estados Unidos".



Trump disse que os EUA serão "justos e bastante flexíveis", mas que a medida tem como objetivo manter os empregos dos trabalhadores americanos.



(Mateus Fagundes)