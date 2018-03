Metade dos 30 principais produtos agrícolas terá produção maior em 2018, diz IBGE

Rio, 08 - Metade dos 30 principais produtos da safra agrícola brasileira terá produção maior este ano, em comparação com 2017, segundo o Levantamento Sistemático da Produção Agrícola de fevereiro, divulgado nesta quinta-feira, 8, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Apesar disso, a produção total não deverá superar o recorde do ano passado.



Os avanços são esperados no algodão herbáceo em caroço (12,1%), amendoim em casca 2ª safra (12,0%), aveia em grão (15,4%), cacau em amêndoa (0,6%), café em grão arábica (17,1%), café em grão robusta (canephora) (7,0%), castanha de caju (10,4%), cevada em grão (29,9%), feijão em grão 2ª safra (8,7%), mamona em baga (29,9%), mandioca (1,2%), sorgo em grão (9,2%), tomate (1,9%), trigo em grão (44,3%) e triticale (38,7%).



Os quinze produtos com queda em relação a 2017 foram amendoim em casca 1ª safra (-4,6%), arroz em casca (-5,7%), banana (-1,3%), batata-inglesa 1ª safra (-11,4%), batata-inglesa 2ª safra (-3,8%), batata-inglesa 3ª safra (-15,8%), cana-de-açúcar (-2,2%), feijão em grão 1ª safra (-0,7%), feijão em grão 3ª safra (-6,7%), fumo (-3,3%), laranja (-1,5%), milho em grão 1ª safra (-14,9), milho em grão 2ª safra (-12,8%), soja em grão (-1,6%) e uva (-16,3%).



(Daniela Amorim)