Conselho do BCE abre caminho para Luis de Guindos assumir vice-presidência

São Paulo, 07 - O Conselho de Governadores do Banco Central Europeu (BCE)divulgou hoje que não tem objeções contra a recomendação da União Europeia de nomear o espanhol Luis de Guindos para a vice-presidência da instituição. A candidatura ainda será avaliada pelo Parlamento e pelo Conselho europeus.



Em texto publicado no site do BCE, o Conselho classifica De Guindos como uma pessoa renomada e com experiência profissional em assuntos monetários e bancários, que atendem à requisição do Artigo 283(2) do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia.



(Flavia Alemi)