Setor elétrico e eletrônico contrata 2,7 mil trabalhadores em janeiro, diz Abinee

São Paulo, 07 - A indústria de equipamentos e produtos elétricos e eletroeletrônicos abriu em janeiro 2.709 vagas emprego com carteira assinada, segundo dados da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee), com base em informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho (Caged). Com o resultado de janeiro, o número total de empregados diretos no setor passou de 234,1 mil em dezembro de 2017 para 236 mil. No acumulado dos últimos 12 meses, o setor eletroeletrônico abriu 2.296 novas vagas.



Para o presidente da Abinee, Humberto Barbato, o resultado de janeiro indica uma retomada após números negativos apresentados em novembro e dezembro, meses que historicamente apresentam queda no nível de emprego na indústria elétrica e eletrônica. "De forma geral, em 2017, o setor retomou o nível de contratações. Entretanto, ainda há muito espaço para expansão e esperamos que o desempenho de janeiro seja uma tendência para 2018", disse.



De acordo com Barbato, apesar do crescimento, o setor ainda não recuperou as perdas recentes nos níveis de emprego. O executivo lembra que em dezembro de 2014, a indústria elétrica e eletrônica empregava 294 mil trabalhadores.



(Francisco Carlos de Assis)