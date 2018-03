Sindigás: Petrobras anunciará queda entre 4,1% e 4,4% para o GLP industrial

Rio, 05 - O Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo (Sindigás) informou nesta segunda-feira, 5, que a Petrobras vai reduzir o GLP Industrial em 4,1% e 4,4%, dependendo do polo de suprimento, a partir de terça-feira, 6.



De acordo com o Sindigás, apesar da queda, o combustível ainda ficará 27,24% acima da paridade de importação e 29,52% mais caro do que o gás comercializado em embalagens de até 13kg (gás de cozinha).



"A entidade reforça que a falta de uma política de preços para o GLP empresarial faz persistir essa diferença de preços entre o GLP residencial e o empresarial e, ainda, o ágio cobrado pela Petrobras em relação ao preço praticado no mercado internacional para o produto", informou a entidade em nota.



Em fevereiro a estatal já havia reduzido o preço do GLP Industrial em 4,6%.



(Denise Luna)