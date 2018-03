A correção de rota da Netshoes

(foto: Arte/Soraia Piva)



Em vez de defender o indefensável, o presidente da Netshoes, Marcio Kumruian, vai colocar sua equipe para enviar e-mails para 2 milhões de clientes que tiveram suas informações pessoais vazadas na internet. Os hackers tiveram acesso a nomes, endereços e números de CPF e escancararam a fragilidade do sistema de banco de dados da empresa. A decisão de entrar em contato com os clientes foi sugerida pelo Ministério Público e a expectativa é que todos os afetados sejam contatados até o fim de abril.



100 países

contam com operações de franquias brasileiras,

segundo levantamento da ABF, a Associação de Franchising.

Os Estados Unidos são o destino preferido, com 46 marcas originárias do Brasil



Se não pode vencê-lo...

Depois de perceber que não adianta competir com as novas tecnologias, a rede de fast food Habib’s decidiu se unir ao iFood, líder em pedidos de comida por aplicativo. Entre dezembro e janeiro, o número de pedidos cresceu 1.350% e 250 lojas foram cadastradas “A parceria com o iFood fará com que os pedidos no estado de São Paulo, que respondem por 70% das vendas, aumentem de 2,2 milhões para 4,9 milhões até o final do ano”, diz Lucas Mancini, diretor do Habib’s.



“Não aceitaria ser vice de Bolsonaro”



O empresário Flávio Rocha, dono da Riachuelo e criador do Movimento Brasil 200 Anos, manifesto que defende a agenda econômica liberal e uma posição conservadora nos costumes, deu palestra em São Paulo e foi aplaudido com entusiasmo por 300 empresários e executivos. Antes de subir ao palco, ele conversou com a coluna e repetiu algumas posições reveladas em Belo Horizonte, na última quinta-feira, publicadas pelo Estado de Minas no sábado:



O senhor será candidato a presidente?

Não. Descobrimos um caminho melhor para pautar, influir e defender as ideias boas, que é o Movimento Brasil 200. O movimento é uma forma poderosa de interagir com todos os projetos políticos e cobrar lacunas nas agendas de discussões.



Uma corrente defende que o senhor seja vice de Bolsonaro. Aceitaria essa condição?

Não aceitaria. O nosso esforço é formatar a candidatura de um liberal na economia e que traga a coerência da direita democrática. Significa devolver o protagonismo ao indivíduo e conter o Estado. Essa é única formar de gerar riqueza.



Quem seria esse candidato?

Há uma inexplicável lacuna no cenário. Não apareceu ainda.



Startup espanhola avança no mercado de entregas rápidas

O mercado de entregas rápidas nunca esteve tão aquecido. É por isso que a startup espanhola Glovo está pronta para iniciar suas operações no Brasil e concorrer diretamente com a Loggi, a líder do segmento. A companhia, criada em 2015, está presente em 25 cidades do mundo e tem 1,8 milhão de clientes cadastrados. Para o fundador Oscar Pierre, o Brasil deve ser tornar o principal mercado nos próximos anos.



RAPIDINHAS



» A rede de restaurantes Coco Bambu, do empresário cearense Afrânio Barreira, vai acelerar seu plano de expansão. Para 2018, serão inauguradas duas lojas em Minas Gerais (Belo Horizonte e Uberlândia), quatro em São Paulo (na capital, Santo André, Barueri e Osasco) e outras duas em Cuiabá e Campo Grande. Até dezembro, a rede chegará a 37 restaurantes.



» O setor de energia eólica será um dos grandes geradores de emprego no Brasil. De acordo com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, o setor tem potencial para criar 200 mil vagas nos próximos 8 anos. A projeção considera 52 profissões ligadas à atividade, de trabalhadores com ensino médio a engenheiros aeroespaciais.



» O GPA acaba de fazer mais um movimento em direção ao varejo on-line. Os apps do Pão de Açúcar e Extra vão oferecer um novo benefício, o Meus Prêmios. Para ganhar produtos e vouchers de descontos nas lojas próprias e empresas-parceiras, como Etna, Natura e 99, os 14 milhões de clientes do programa de fidelidade terão que bater metas.



» As metas valem pelo período de um mês e serão definidas de acordo com o perfil do cliente. Renato Camargo, gerente de fidelidade do GPA, diz que o programa aumentará as vendas em mais de um dígito: “Esperamos não só ampliar a fidelização, mas fazer com que o cliente gaste mais”.

"Hoje, há no Brasil um elemento de ódio que não constrói, que exclui e agride. Não vamos avançar na base do confronto”

.Nelson Jobim,

ex-presidente do STF e ex-ministro da Justiça e da Defesa