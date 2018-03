Imposição de tarifas de aço e alumínio é 'totalmente inaceitável', diz Trudeau

Toronto, 02 - O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, condenou nesta sexta-feira a intenção do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor tarifas de importação de 25% para o aço e de 10% para o alumínio.



"Este é um plano totalmente inaceitável", declarou Trudeau, na primeira fala oficial após o anúncio de Trump.



O Canadá deve ser um dos países mais afetados pela sobretaxação dos produtos siderúrgicos, já que é o maior exportador de alumínio para os EUA e o segundo maior de aço.



Trudeau afirmou ainda que vai pedir a Trump que ele inclua o país na lista de exceções de cobrança de sobretaxação do aço e alumínio.



No passado, Canadá e México ficaram fora da imposição de barreiras por serem parceiros dos EUA no Acordo de Livre Comércio da América do Norte (Nafta).



"O pedido de exceção de tarifa terá base em acordos passados, quando tivemos este alívio", disse o premiê canadense. "É nonsense dizer que nossa siderurgia ameaça a segurança nacional dos EUA, já que somos aliados. É neste sentido que será o nosso pedido." Fonte: Dow Jones Newswires.



(Estadão Conteúdo)