Otimismo alcança 40% dos empresários de supermercados em janeiro, diz Apas

São Paulo, 02 - Os empresários do setor de supermercados começaram 2018 mais otimistas com o ambiente econômico do que estavam ao final do ano passado, segundo levantamento da Associação Paulista de Supermercados (APAS). Em janeiro deste ano, 40% dos supermercadistas demonstraram otimismo de uma maneira geral com o ambiente econômico atual e futuro. Em novembro passado, esse porcentual era de apenas 23,9%.



A Pesquisa de Confiança dos Supermercados do estado de São Paulo (PCS/Apas) detectou ainda que, quando perguntados apenas sobre a situação futura e não a atual, os empresários se mostram ainda mais confiantes. O otimismo nesse caso chega a 49% dos entrevistados.



A entidade avaliou em nota que o aumento de confiança está relacionada a elementos macroeconômicos que sugerem um melhor ambiente de consumo.



O economista da Apas, Thiago Berka, menciona a redução da taxa de juros e uma tendência de queda no desemprego.



(Dayanne Sousa)