Salário médio de admissão tem alta real de 1,33% em janeiro, mostra Caged

Brasília, 02 - O salário médio de admissão no mercado de trabalho formal registrou aumento real de 1,33% em janeiro de 2018 em relação a igual mês do ano passado, segundo dados divulgados nesta sexta-feira, 2, pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). O avanço é observado em todas as atividades, à exceção da administração pública.



Apesar do ganho acima da inflação nas contratações, o salário de admissão ficou abaixo da remuneração dos trabalhadores que foram demitidos no primeiro mês de 2018.



Na média do País, o salário de admissão foi de R$ 1.535,51 em janeiro deste ano, o equivalente a 93,23% do salário de desligamento (R$ 1.636,41) no mesmo mês.



Na prática, isso significa que quem é contratado está ganhando menos do que quem é demitido.



Esse quadro foi ainda mais acentuado na indústria de transformação, que liderou as admissões com carteira assinada em janeiro e registrou um salário de admissão equivalente a 86,5% do salário de desligamento.



Estados



Cinco Estados foram na direção contrária do resultado nacional e observaram queda real no salário de admissão em janeiro de 2018 em relação a igual mês do ano passado. Entre eles está o Rio de Janeiro, que teve queda de 1,41% nos salários de contratação, já descontado o efeito de preços.



O Rio, que vive uma crise na segurança pública e tem a área sob intervenção federal, foi o que mais fechou postos de trabalho com carteira: quase 10 mil.



(Idiana Tomazelli)