Retomada do crescimento permite recuperação de postos de trabalho, diz Meirelles

Brasília, 02 - O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, comemorou o resultado do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do mês de janeiro. "A melhor política social é o emprego e a retomada do crescimento econômico está permitindo a recuperação de milhares de postos de trabalho em todos os setores", afirmou o ministro nesta sexta-feira, 2, em postagem no seu Twitter.



Ele aproveitou para reafirmar a previsão de criação de 2,5 milhões de vagas em 2018.



Segundo dados do Caged, em janeiro, foram criadas 77,822 mil novas vagas com carteira assinada. O resultado é o melhor para o período desde 2012, quando foram criadas 118,9 mil vagas.



(Sandra Manfrini)