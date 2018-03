Indústria mineira dá sinais de recuperação da crise com crescimento de 5,8%

A indústria automobilística está entre as que deram resultado positivo para Minas (foto: Sidinei Lopes/Divulgacao )

A crise econômica que atingiu Minas Gerais nos últimos anos está perto do fim. É o que apontam os números divulgados nesta quinta-feira (1) pela Federação das Indústrias (Fiemg). Pela primeira vez em cinco anos, o faturamento da indústria mineira teve um resultado positivo em janeiro de 2018, crescendo 5,8% em comparação com o mesmo mês do ano passado. A pesquisa de indicadores também mostra elevação na massa salarial, no rendimento médio e na utilização da capacidade instalada.Segundo a Fiemg, o faturamento e o emprego tiveram crescimento pelo segundo mês consecutivo. As horas trabalhadas na produção e o emprego diminuíram, mas foi registrada a menor queda em cinco anos. “É uma recuperação. Ainda não é suficiente para voltar ao patamar de antos anteriores. Estamos longe de alcançar níveis pré-crise na economia mineira”, avaliou o vice-presidente da Fiemg e prseidente do cnselho de política econômica e industrial Lincoln Fernandes. Segundo ele, por suas características, Minas está com um desempenho um pouco abaixo da indústria nacional.Os setores que se destacam na recuperação são o do extrativismo mineral, a metalurgia, o de alimentos e o automotivo, que juntos respondem por cerca de 70% da produção industrial do estado. O estudo mostra que há um processo lento e gradual de melhora na oferta de emprego. Os economistas da Fiemg ponderam que os sinais apontam para uma melhoria, mas é preciso lembrar que as quedas nos últimos anos foram muito grandes por causa da crise. Há uma expectativa de crescimento em 2018 maior do que o que foi registrado no segundo semestre de 2017.



Segundo o economista Guilherme Leão, superintendente de ambiente de negócios da Fiemg afirma que a projeção é de um crescimento em torno de 2,6% para a economia mineira este ano. Para ele, os números mostram que o estado está saindo da crise. “Minas e sua indústria estão em um processo claro de recuperação, mas ainda estamos chegando ao nível de 2009. O crescimento está sendo retomado mas é um processo gradual”, disse. Leão destaca que o emprego já aparece com curva positiva no setor industrial, sinalizando que há um começo de busca por mão de obra no mercado.



PIB



Os economistas da Fiemg comentaram o anúncio de que o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro cresceu 1% em 2017. Para Guilherme Leão, o número é um marco do fim da recessão, mas ainda não é possível comemorar tanto. A variação de 0,2% no PIB per capita foi considerada baixa para um país com tantos problemas sociais e com problemas de infraestrutura. Ele lembrou que houve queda nos investimentos e que este ano tem fragilidades, como o período eleitoral e a incerteza na gestão fiscal. “Não é nada para fazer festa mas o número marca o fim de um período recessivo e mostra um caminho de retorno gradual da economia”, disse. O vice-presidente da Fiemg Lincoln Fernandes também falou em otimismo moderado. “Estamos naquele discurso de que estamos saindo da crise mas há muito ainda a melhorar”, disse.