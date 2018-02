Concessionária de Viracopos diz que pagou taxas e concessão não será cassada

Brasília, 27 - Em nota, a concessionária Aeroportos Brasil Viracopos informou que já realizou o pagamento das taxas que levaram a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) a abrir o processo para cassar a concessão por inadimplência do contrato. "Desta forma, não há motivo para prosperar eventual processo de caducidade", informa. A concessionária espera quitar até o final de março as parcelas de outorga fixa e variável referenteS ao ano de 2017.



Os administradores de Viracopos foram informados sobre a abertura do processo de caducidade pela Anac no dia 19. Ela vai prestar os esclarecimentos solicitados pela agência dentro do prazo de 60 dias.



A expectativa da concessionária é iniciar o processo de relicitação da concessão. Para tanto, aguarda a publicação de um decreto regulamentando esse instrumento.



"A concessionária confirma que existem negociações em andamento com grupos estrangeiros interessados em investir em uma sociedade na administração do aeroporto", diz a nota, acrescentando que os nomes são mantidos sob sigilo. "No caso da possível entrada de um novo sócio, o aeroporto poderia até abrir mão do pleito para ser qualificado na Lei de Relicitação."



Ela informa, ainda, que os investimentos "nunca pararam". Este ano espera melhorar o terminal de cargas, diante dos recordes de movimentação de carga. Há planos ainda para transformar o antigo terminal de passageiros, atualmente desativado, em um terminal para cargas domésticas.



O aeroporto negocia novas rotas internacionais de passageiros para América do Sul, Estados Unidos e Europa, diz. Estão em curso ainda negociações para a instalação de um hotel dentro do aeroporto, além de mais lojas, lanchonetes e restaurantes.



(Lu Aiko Otta)