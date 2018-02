Fed espera que força da economia garanta mais aumentos graduais nos juros

São Paulo, 23 - O relatório semestral sobre política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) mostra que a instituição acredita que a força da economia do país garanta a continuidade do aumento gradual de juros.



O relatório será defendido pelo presidente da instituição, Jerome Powell, aos senadores e deputados na próxima semana.



"O Comitê espera que a força contínua da economia garanta novos aumentos graduais nas taxas dos Fed funds e que a taxa provavelmente permaneça abaixo dos níveis que o Fomc espera prevalecer no longo prazo", diz o texto.



A instituição julgou ainda que a posição de política monetária permanece "acomodatícia", com o fortalecimento do mercado de trabalho garantindo o retorno sustentado da inflação ao nível de 2%.



No texto, o Fed se comprometeu mais uma vez em permanecer com o mandato de máximo emprego, inflação estável e taxas de juros moderadas.



(Mateus Fagundes e Flavia Alemi)