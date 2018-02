CMN aprova balanço do Banco Central de 2017

Brasília, 22 - O Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou nesta quinta-feira, 2, o balanço de 2017 do Banco Central, com um resultado operacional positivo de R$ 26 bilhões e um resultado negativo de R$ 46,4 bilhões em equalização das reservas internacionais e swaps cambiais.



"O resultado operacional do Banco Central no primeiro semestre (R$ 11,3 bilhões) já foi transferido em agosto do ano passado. O do segundo semestre (R$ 14,7 bilhões) será transferido em até dez dias úteis a partir desta quinta-feira", explicou o chefe do departamento de contabilidade e execução financeira do BC, Arthur Andrade.



Já o resultado das operações com reservas e derivativos no primeiro semestre (-R$ 15,7 bilhões) foi coberto pelo Tesouro em janeiro deste ano e o resultado do segundo semestre (-R$ 30,7 bilhões) deverá ser coberto pelo Tesouro até o décimo dia útil de 2019.



(Eduardo Rodrigues e Fernando Nakagawa)