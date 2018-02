ANP esclarece: 17 empresas estão inscritas para áreas de mar

Rio, 21 - A Comissão Especial de Licitação (CEL) da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) esclarece que 17 empresas preencheram o formulário de inscrição para áreas marítimas, e não para participação da rodada, como constou em texto enviado anteriormente. Segue o texto novamente com o esclarecimento da ANP.



A Comissão Especial de Licitação (CEL) da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) aprovou a inscrição de 14 das 17 empresas interessadas em participar da 15ª Rodada de Licitações, prevista para o dia 29 de março de 2018.



Estão aptas a participar do leilão de março na parte da manhã, quando serão leiloados os blocos marítimos, as empresas Petrobras, BP Energy, Chevron, ExxonMobil, Murphy, Petronas, Premier Oil, QPI, Repsol. Shell e Total. Para os blocos em terra tiveram a inscrição aprovada a Petrobras, Parnaíba Gás Natural, Cobra e Rosneft.



As empresas Petronas e Cobra ainda não possuem contrato para exploração e produção de petróleo e gás natural no Brasil, informou a ANP em nota.



A agência informou ainda que na próxima reunião da CEL (5/3) serão avaliadas outras solicitações de inscrição. Ao todo, 17 empresas preencheram o formulário de inscrição para áreas marítimas e cinco para áreas terrestres. Pode haver empresas inscritas os dois tipos de áreas, esclareceu a agência.



O processo de qualificação das empresas (operadora A, B, C ou não operadora) só será feito para as empresas vencedoras no dia da sessão pública de apresentação de ofertas, procedimento adotado desde a 13ª Rodada, realizada em 2015. A relação das empresas inscritas até o momento será publicada no Diário Oficial da União e também no site Brasil Rounds.



A 15ª Rodada vai ofertar 70 blocos nas bacias sedimentares marítimas do Ceará, Potiguar, Sergipe-Alagoas, Campos e Santos e nas bacias terrestres do Parnaíba e do Paraná, totalizando 95,5 mil km2 de área.



(Denise Luna)