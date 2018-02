Financiamentos de veículos novos crescem 20,4% em janeiro, diz B3

São Paulo, 21 - O número de veículos zero quilômetro que foram comprados por meio de financiamento somou 170,9 mil unidades em janeiro, crescimento de 20,4% em relação a igual mês do ano passado. O volume, no entanto, se comparado a dezembro, apresenta queda de 8,9%. Os dados consideram automóveis, comerciais leves, motos, caminhões e ônibus.



Os números foram divulgados pela B3, empresa resultante da fusão ocorrida em no primeiro semestre de 2017 entre BM&FBovespa e Cetip. Com isso, o levantamento de financiamentos de veículos, que antes era feito pela Cetip com os dados de todas as instituições financeiras, passou a ser de responsabilidade da B3.



Os resultados de janeiro mostram também que, somente entre os automóveis e comerciais leves, os financiamentos cresceram 24,4% em relação a igual mês do ano passado, para 98,7 mil unidades. Na comparação com dezembro, houve retração de 11,4%.



Entre os veículos pesados, que somam caminhões e ônibus, as vendas financiadas atingiram 4,7 mil unidades em janeiro, alta de 60,2% ante igual mês de 2017, mas baixa de 34,8% sobre o desempenho de dezembro.



No caso das motocicletas, segmento mais dependente do crédito, os financiamentos chegaram a 51,6 mil unidades em janeiro, desempenho igual ao de dezembro de 2017, mas 10,2% superior ao de janeiro passado.



(André Ítalo Rocha)