Aleluia: previsão é votar PL da Eletrobras em comissão na 1ª quinzena de abril

Brasília, 21 - Relator do projeto de privatização da Eletrobras na Câmara, o deputado José Carlos Aleluia (DEM-BA), disse nesta quarta-feira, 21, que trabalha para que a proposta seja votada na Comissão Especial da Casa na primeira quinzena de abril.



Aleluia deixou no fim do período da manhã a residência oficial da Câmara, onde se reuniu com o presidente da Casa, Rodrigo Maia, e o presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Junior. Segundo Aleluia, Ferreira Junior teria pedido a ele que a tramitação do projeto seja acelerada. "Vou trabalhar nesse sentido", disse.



O relator afirmou que pretende fazer algumas mudanças na proposta de privatização enviada pelo Executivo ao Legislativo. Uma das ideias, de acordo com ele, é que o Cepel, centro de pesquisas da Eletrobras, passe a ser uma instituição privada e que seja administrada com recursos de empresas do setor elétrico. "Não quero funcionário do Cepel usando o crachá da Eletrobras", afirmou.



Ex-presidente da Chesf, Aleluia disse também que pretende elevar os recursos destinados à revitalização no rio São Francisco. No projeto, o governo alocou R$ 9 bilhões ao longo de 30 anos. "Estamos trabalhando, mas vai ter muito mais do que isso", afirmou.



Ele disse ainda que pretende criar uma agência para administrar os projetos de revitalização do rio nos mesmos moldes de instituições americanas.



Aleluia disse que pretende iniciar os trabalhos na Comissão Especial assim que houver quorum mínimo. Os partidos devem indicar 35 membros para a comissão, mas segundo ele é possível iniciar os trabalhos quando houver 18. Até a terça-feira, de acordo com o deputado, os partidos haviam indicado 10 membros. A composição deve ser de 25 deputados da base aliada e 10 da oposição.



Wilson Ferreira Junior deixou a residência oficial da presidência da Câmara sem falar com a imprensa.



(Anne Warth)