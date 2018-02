Vendas no varejo crescem 0,2% em janeiro ante dezembro, diz Boa Vista SCPC

São Paulo, 21 - As vendas no varejo subiram 0,2% em janeiro na comparação com dezembro, em dados dessazonalizados, de acordo com a pesquisa Indicador Movimento do Comércio, da Boa Vista SCPC. Já em relação a janeiro de 2017, houve aumento de 9,7%. No acumulado de 12 meses (fevereiro de 2017 até janeiro de 2018 o crescimento foi de 2,6%.



"Com uma mudança de cenário, que inclui redução de juros, expansão do crédito, melhoria dos níveis de renda, diminuição do desemprego entre outras variáveis, espera-se que esta tendência se mantenha crescente pelos próximos meses, consolidando a recuperação do setor", diz a Boa Vista SPC.



O setor de "Móveis e Eletrodomésticos" teve alta de 1,4% nas vendas em janeiro ante dezembro, descontados os efeitos sazonais. Nos dados sem ajuste sazonal, a variação acumulada em 12 meses foi de 3,7%. Por sua vez, "Tecidos, Vestuários e Calçados" subiu 1,1% no mês sem efeitos sazonais. Na série sazonal, nos dados acumulados em 12 meses houve avanço de 1,9%.



O setor de "Supermercados, Alimentos e Bebidas" apresentou aumento de 0,4% nas vendas em janeiro, dado dessazonalizado. Na série sem ajuste, a variação acumulada permaneceu subiu 2,3%. E para "Combustíveis e Lubrificantes" a alta foi de 0,5% na análise mensal dessazonalizada, enquanto na série sem ajuste, a variação acumulada em 12 meses teve queda de 2,3%.



(Luana Pavani)