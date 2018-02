Compras e vendas da rede de distribuição de aço crescem em janeiro, diz Inda

São Paulo, 20 - As compras da rede de distribuição de aço subiram 0,7% em janeiro ante o mesmo mês do ano anterior, com um volume de 251,8 mil toneladas, segundo dados do Instituto Nacional dos Distribuidores de Aço (Inda). Ante o mês imediatamente anterior, o aumento foi de 13,9%.



Já as vendas de aços planos pela rede somaram 283,8 mil toneladas no mês passado, crescimento de 18,8% ante o mesmo mês de 2017. Ante dezembro a alta foi de 24,4%.



Os estoques, com isso, somaram 868,5 mil toneladas, queda de 3,6% ante o mês imediatamente anterior. O giro de estoques recuou, fechando em 3,1 meses.



As importações, por sua vez, encerram com volume de 118,2 mil toneladas, queda de 5,2% ante janeiro do ano passado, porém alta de 41,7% ante dezembro, segundo dados do Inda.



Para fevereiro, a entidade estima que tanto as compras como as vendas caiam cerca de 15%.



(Fernanda Guimarães)