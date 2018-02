Protesto contra reforma da Previdência suspende coleta de lixo em Sorocaba (SP)

Sorocaba, 19 - Um protesto dos trabalhadores contra o projeto da reforma da Previdência do governo Temer suspendeu a coleta de lixo, na manhã desta segunda-feira, 19, em Sorocaba, cidade do interior de São Paulo. Coletores e motoristas aderiram à manifestação e os caminhões de coleta não deixaram a garagem da empresa que tem contrato com a prefeitura. A previsão é de que o serviço seja normalizado ainda pela manhã.



Depois de ao menos quatro horas de protesto contra a reforma, os ônibus do transporte coletivo urbano voltaram a circular de manhã em Sorocaba e outras 41 cidades da região. Fechados até as 8h, os principais terminais de passageiros abriram os portões; até 8h30, o número de ônibus em circulação ainda era pequeno.



O transporte intermunicipal também parou. Passageiros que seguiriam para o trabalho na capital paulista formaram longas filas nos guichês de embarque da rodoviária. Os ônibus só começaram a sair por volta das 8h30. Muitos passageiros desistiram da viagem.



(José Maria Tomazela)