Doações garantem abatimento maior no Imposto de Renda

Para a conselheira do CFC Vânia Labres, os contribuintes ou doam menos do que podem ou deixam de obter a vantagem da dedução por puro desconhecimento das regras (foto: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

A Receita Federal promete para os próximos dias a divulgação do programa da declaração do Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas (IRPF) 2018. “A gente sempre tem que aperfeiçoar e adaptar o programa às demandas dos contribuintes, e também às do fisco”, explicou o supervisor nacional do Imposto de Renda da Receita Federal, Joaquim Adir.Enquanto isso, o contribuinte pode se preparar, reunindo a papelada, vendo se dá conta de prestar contas ao leão sozinho ou se vai precisar de ajuda especializada. O quanto antes descobrir isso, mais fácil será achar um profissional competente para a função, já que, em março e abril, os contadores ficam assoberbados.Uma dica dos contadores para pagar menos ou receber mais de devolução fazendo o bem é a possibilidade de deduzir no ajuste anual do Imposto de Renda doações feitas a instituições e projetos cadastrados na Receita Federal. Na lista do fisco, os recursos direcionados a fundos de apoio a crianças e adolescentes podem ser feitos até o fim do prazo de entrega da declaração de renda, que, este ano, deve iniciar em 1º de março e ir até 30 de abril. O abatimento chega a 3% do imposto a pagar ou a restituir.“Geralmente, os contribuintes ou doam menos do que podem ou deixam de obter a vantagem da dedução por puro desconhecimento das regras”, comenta a conselheira do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) Vânia Labres. “É um incentivo em cima de uma ação humanitária, porque o contribuinte tem o benefício do abatimento no tributo, e acaba beneficiando quem precisa”, prossegue.A contadora do Tocantins explica que os 3% de abatimento do IR, ou de elevação da parcela a restituir, ocorrem depois de calculado o tributo. O benefício pode ser obtido durante o período de entrega, mas é preciso escolher o modelo completo da declaração do IR. Quem tem interesse em contribuir deve procurar um dos fundos cadastrados.O programa da Receita Federal aponta as opções com links diretos para informações sobre cada um, CNPJ e dados bancários. Basta acessar a ficha “Resumo da Declaração”, selecionar a opção “Doações Diretamente na Declaração”. O próximo passo é escolher o tipo de fundo, municipal, estadual ou federal, localizando a unidade federativa.A última etapa é imprimir o boleto para pagamento, no documento de arrecadação (Darf – Doações Diretamente na Declaração – ECA). O pagamento da doação não está sujeito a parcelamento.Em Brasília, por exemplo, podem ser beneficiados com doações fiscais projetos como o Bombeiro Mirim, a Orquestra Plena Harmonia, a Casa de Ismael e a Casa Azul, entre outros incentivados pela Secretaria de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude.A especialista lembra, ainda, que há outras doações que podem ser feitas durante o ano-calendário, com abatimento de até 8% do IR. São as direcionadas a fundos de apoio a idosos, projetos culturais, desportivos, atividades audiovisuais, ações de combate ao câncer e apoio a deficientes, além dos fundos para crianças e adolescentes. Com abatimento de 1% do IR, para a contribuição direcionada a cada área. Se fizer essa opção este ano, o contribuinte terá direito ao desconto na declaração do IR em 2019.Em novembro do ano passado, a Receita Federal divulgou circular (IN 1.756) alterando e atualizando algumas das normas do IRPF. Entre elas, estava a limitação até 2017 do uso do benefício fiscal concedido a quem fez investimentos e patrocínios a produções de obras audiovisuais cinematográficas aprovadas pela Ancine e também na aquisição de cotas dos Fundos de Financiamento da Indústria Cinematográfica Nacional (Funcine).Segundo a assessoria da Receita, a mudança teria sido em função do fim do prazo determinado na lei que criou o benefício. Posteriormente, a área técnica do fisco descobriu que esse prazo deverá valer por mais dois anos, tendo em vista ter sido prorrogado pela Lei 13.594, sancionada em 8 de janeiro pelo Palácio do Planalto, junto com incentivos fiscais para a construção de salas de cinema (Recine). Desse modo, quem quiser ainda poderá se beneficiar com a dedução, já que a validade para as deduções fiscais em projetos independentes de audiovisual vão até o fim de dezembro de 2019.Dados da Receita Federal apontam que não são muito significativas as deduções fiscais relativas a contribuições a projetos audiovisuais. A arrecadação total com o IRPF em todo o ano de 2017 atingiu a cifra de R$ 32,688 bilhões. A renúncia fiscal com doações a projetos audiovisuais somaram R$ 1,01 milhão, ou seja, 0,003% do total arrecadado.