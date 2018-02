Usina Angra 2 para por 30 dias a partir de sábado

Rio, 15 - A Eletronuclear informou que a partir deste sábado, 17, a usina nuclear de Angra 2 será desligada do Sistema Interligado Nacional (SIN) para reabastecimento de combustível. A parada terá duração de 30 dias. Além da reposição de um terço do combustível, também serão realizadas inspeções, atividades de manutenção periódica e modificações de projeto que só podem ser feitas com a unidade fora de operação.



Angra 2 é a segunda usina nuclear brasileira e começou a operar comercialmente em 2001. Com potência de 1.350 megawatts, Angra 2 é capaz de atender ao consumo de uma cidade de 2 milhões de habitantes, como Belo Horizonte.



"Como a quantidade de tarefas a serem cumpridas é muito grande, a Eletronuclear contratou prestadores de serviço nacionais e estrangeiros para auxiliar nos trabalhos. Essas empresas disponibilizarão 1.070 profissionais brasileiros e 250 estrangeiros para atuar em conjunto com os técnicos da central nuclear de Angra", informou a empresa em nota, ressaltando que serão realizadas mais de 3,5 mil tarefas.



As paradas para reabastecimento ocorrem, aproximadamente, a cada 12 meses e são programadas com pelo menos um ano de antecedência, levando em consideração a duração do combustível nuclear e as necessidades do Sistema Interligado Nacional (SIN). Durante o período em que a usina permanece desligada, o Operador Nacional do Sistema (ONS) gerencia o sistema interligado de forma a garantir um abastecimento seguro de energia elétrica para o País, informa.



(Denise Luna)