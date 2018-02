Comentário ambivalente de ministro japonês dá novo impulso ao iene

Tóquio, 15 - O governo do Japão ainda não vê necessidade de agir para conter a recente tendência de valorização do iene, afirmou hoje o ministro de Finanças do país, Taro Aso, dando novo impulso à moeda japonesa em relação ao dólar.



"Não acho que o iene, ao menos por enquanto, esteja num nível excessivamente alto ou baixo que exija intervenção cambial", disse Aso no Parlamento japonês.



O comentário de Taso levou o iene a atingir novas máximas em 15 meses em relação ao dólar. Às 10h15 (de Brasília), o dólar caía a 106,75 ienes, de 107,01 ienes no fim da tarde de ontem, antes de chegar a ser negociado mais cedo a 106,17 ienes. Antes da fala, o dólar operava a 106,90 ienes.



Aso disse também que tanto os fundamentos econômicos dos EUA quanto os do Japão estão fortes. A Bolsa de Tóquio se recuperou e subiu 1,47% hoje, depois de acumular perdas de 3,4% nos três pregões anteriores, em parte por causa da força recente do iene.



Desde o começo do ano, o dólar já caiu cerca de 5,6% frente ao iene, em meio à especulação de que o Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês) esteja se preparando para apertar sua política monetária mais adiante. Fonte: Dow Jones Newswires.