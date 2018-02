Não é responsabilidade do BCE regular bitcoin, diz Draghi

Frankfurt, 13 - O presidente do Banco Central Europeu (BCE), Mario Draghi, afirmou que não é responsabilidade da instituição proibir ou regular o bitcoin. Em breve vídeo no site do BCE, o presidente do banco central pediu cautela dos investidores em relação à moeda virtual.



Draghi ressaltou que muitos jovens têm enviado questões pelo Twitter sobre se o BCE proibirá ou regulará o bitcoin. "Não é responsabilidade do BCE fazer isso", comentou. Fonte: Dow Jones Newswires.