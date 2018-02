Demanda do Brasil por petróleo deve subir a 3,15 milhões de bpd em 2018, diz AIE

São Paulo, 13 - A Agência Internacional de Energia (AIE) afirma em seu relatório mensal que a demanda do Brasil por petróleo deve avançar a 3,15 milhões de barris por dia (bpd) no ano atual, de 3,09 milhões de bpd em 2017. Já a produção do País deve subir de 2,74 milhões de bpd no ano passado para 2,89 milhões de bpd no atual, projeta a entidade em seu mais recente relatório mensal sobre o setor.



(Equipe AE)