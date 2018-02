Inflação ao consumidor do Reino Unido recua 0,5% em janeiro ante dezembro

São Paulo, 13 - O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) do Reino Unido teve baixa de 0,5% em janeiro na comparação com o mês anterior, segundo o Escritório Nacional de Estatísticas (ONS, na sigla em inglês). Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam queda maior, de 0,6%.



Na comparação anual, o CPI teve ganho de 3,0% em janeiro, ante expectativa de alta de 2,9% dos analistas.



O núcleo do CPI, que exclui itens voláteis como alimentos e energia, caiu 0,8% em janeiro ante dezembro e avançou 2,7% no ano. A projeção dos analistas, nesse caso, era de alta anual de 2,6%. O núcleo da inflação, portanto, veio um pouco mais forte que o esperado na comparação anual.



(Equipe AE)