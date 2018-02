Deutsche Bank pagará US$ 4,4 milhões para encerrar investigação da SEC

Washington, 12 - O Deutsche Bank AG concordou em pagar mais de US$ 4,4 milhões para encerrar uma investigação regulatória sobre suspeitas de que o banco falhou em supervisionar os traders, que induziram os clientes a erro sobre o preço de títulos imobiliários.



A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, na sigla em inglês) informou nesta segunda-feira que o pagamento inclui US$ 3,7 milhões para reembolsar clientes que negociaram com o banco alemão e uma penalidade civil de US$ 750 mil. Os traders do Deutsche Bank geraram lucros ilícitos ao enganar os clientes entre 2011 e 2015 sobre os preços para adquirir os títulos, o que lhes permitiu realizar vendas a preços mais elevados, afirmou a SEC.



O ex-chefe global de negociação de produtos securitizados do banco, Ben Solomon, concordou com uma proibição de um ano do setor de valores mobiliários e com o pagamento de uma penalidade de US$ 165 mil, disse a SEC. Salomão foi demitido por causa da alegada má conduta, em agosto de 2015.



"O Deutsche Bank e o Solomon falharam em supervisionar, pois os traders geraram lucros para a empresa à custa dos clientes da CMBS, deturpando preços de compra e outros detalhes importantes", disse o chefe da unidade de instrumentos financeiros complexos da SEC, Daniel Michael.



Um porta-voz do Deutsche Bank afirmou que o banco "cooperou amplamente com a investigação da SEC e tomou medidas disciplinares adequadas, incluindo a rescisão, em alguns casos".



Fonte: Dow Jones Newswires