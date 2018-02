China amplia esforços para conter riscos de dívida de governos locais

Pequim, 12 - Os reguladores da China têm ampliado os esforços para prevenir riscos associados a dívidas de governos locais. A Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma e o Ministério das Finanças emitiram comunicado conjunto na segunda-feira, por meio do qual fica proibido que as companhias levantem capital em nome de governos locais. Além disso, as administrações locais não podem dar às empresas garantias implícitas sobre os retornos dos bônus.



Os governos locais da China têm há tempos confiado em "veículos de financiamento dos governos locais" (LGFV, na sigla em inglês) para financiar projetos de infraestrutura e iniciativas similares. Isso tem gradualmente se tornado uma preocupação para o governo central, já que os riscos de calote em bônus aumentam após o rápido avanço no endividamento.



O comunicado também advertiu os governos locais para que evitem o uso de parcerias público-privadas (PPP) para levantar dívida por meio de "canais disfarçados" e disse que eles devem se comprometer a implementar critérios estritos ao aprovar esses projetos em PPP. Fonte: Dow Jones Newswires.