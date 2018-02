BNDES agenda para dia 21 audiência pública sobre a privatização da Ceron

Brasília, 09 - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) vai realizar no dia 21 de fevereiro audiência pública presencial para discutir a privatização da Ceron, distribuidora do Grupo Eletrobras que atua em Rondônia. O debate ocorrerá na capital do Estado, Porto Velho.



Gestor do processo de desestatização das seis distribuidoras da Eletrobras do Norte e Nordeste, o BNDES agendou os debates sobre todas as companhias para este mês.



A intenção do governo é o que leilão ocorra entre o fim de março e o começo de abril. Serão privatizadas além da Ceron, as distribuidoras Eletroacre (Acre), Amazonas Energia (Amazonas), Cepisa (Piauí), Boa Vista Energia (Roraima) e Ceal (AL).



Com as audiências, divulgadas no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, 9, o BNDES quer prestar informações ao público e também receber sugestões e contribuições ao processo de desestatização das companhias.



