Reunião de Meirelles com Temer no Planalto abordará diversos temas

Brasília, 09 - O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse nesta sexta-feira, 9, que um dos temas a serem tratados com o presidente da República, Michel Temer, em reunião no período da manhã no Palácio do Planalto, é a questão do preço do gás de cozinha. Meirelles, no entanto, negou que o governo estude conceder subsídios ao produto. "Vamos conversar com o presidente sobre a questão e depois falarei com o secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, sobre o tema", disse o ministro.



As negociações para aprovação da reforma da Previdência também serão debatidas no encontro com Temer. Segundo Meirelles, o governo quer estabelecer os passos que serão dados nas tratativas durante o feriado de Carnaval.



Outro assunto que Meirelles levará ao Planalto são os empréstimos concedidos pela Caixa Econômica Federal aos Estados e municípios que têm como garantia a arrecadação tributária dos entes.



O ministro lembrou que, na quinta-feira, o Banco Central editou norma obrigando que novos empréstimos dessa natureza tenha alocação de mais capital por parte do banco para fazer frente ao risco das operações.



Questionado sobre a reunião de quarta-feira na Comissão Interministerial que negocia com a Petrobras a revisão do contrato de cessão onerosa no pré-sal, Meirelles respondeu que essa questão "está evoluindo".



"O megaleilão de petróleo que vai ocorrer este ano facilita a negociação da cessão onerosa", afirmou Meirelles, sem entrar em detalhes sobre o encaminhamento das negociações.



(Eduardo Rodrigues)