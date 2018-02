BCE quer certeza de que economia está forte antes de mudar política monetária

São Paulo, 08 - O economista-chefe do Banco Central Europeu (BCE), Peter Praet, afirmou nesta quinta-feira que a instituição quer ter certeza de que a economia está robusta o suficiente antes de mudar a política monetária.



Para o dirigente, a transição para a normalização da política monetária começará quando o Conselho do BCE observar um ajuste sustentado no caminho da inflação. "Essa avaliação será baseada em três critérios para a perspectiva de inflação: convergência, confiança e resiliência", listou Praet.



"Sob essa perspectiva, ainda há um caminho a percorrer até que todos os três critérios para um ajuste sustentado sejam alcançados ao mesmo tempo", ressaltou.



Nesse sentido, Praet pregou paciência e persistência para que a pressão de preços suba e se estabilize de maneira duradoura em patamares abaixo, mas perto de 2%. (Flavia Alemi - flavia.alemi@estadao.com)