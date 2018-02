Kaplan, do Fed, diz que volatilidade no mercado pode ser saudável

São Paulo, 07 - Um pouco de correção nos mercados é algo positivo e não tem implicações para as condições financeiras, afirmou hoje o presidente da distrital do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) em Dallas, Robert Kaplan.



"Acho que correções são saudáveis", disse Kaplan, durante debate na Universidade de Frankfurt, na Alemanha. "Acho saudável que haja alguma correção, um pouco mais de volatilidade nos mercados pode ser algo saudável", enfatizou.



O comentário de Kaplan veio após o recente período de volatilidade das bolsas de Nova York, que sofreram um tombo histórico na segunda-feira antes de se recuperarem parcialmente ontem.



Kaplan, que não tem direito a voto nas reuniões de política monetária do Fed este ano, disse no mesmo evento que é "sábio" que o BC americano reverta suas medidas de estímulo monetário de modo "paciente e gradual". Ao longo da última semana, ganhou força a especulação de que o Fed poderia acelerar o ritmo de alta dos juros básicos e anunciar até quatro aumentos este ano.



Sobre a reforma tributária dos EUA, que foi aprovada no Congresso americano em dezembro, Kaplan previu que os cortes nos impostos de empresas terão efeito positivo e serão financiados pelo aumento da dívida em relação ao Produto Interno Bruto (PIB). Com informações da Dow Jones Newswires.



(Sergio Caldas)