Eletrobras diz que ainda não foi citada em ação contra venda de distribuidoras

São Paulo, 06 - A Eletrobras divulgou Fato Relevante informando que tomou conhecimento de uma ação popular movida por um dirigente sindical na Justiça do Piauí contra a venda das distribuidoras, assunto que será objeto de deliberação em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) marcada para a próxima quinta-feira (8). A estatal afirma que ainda não foi citada.



A ação, movida por Paulo de Oliveira Bezerra, presidente da Central Única dos Trabalhadores no Piauí (CUT-PI), pede liminar suspendendo a AGE, ou uma ordem judicial cautelar para que os conselheiros se abstenham de deliberar sobre qualquer assunto relativo às distribuidoras, especialmente à Companhia Energética do Piauí (Cepisa).



O dirigente pede que, caso a AGE seja realizada, os efeitos e decisões fiquem suspensos até o julgamento final da ação.



