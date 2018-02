Materiais de construção mais caros aceleram inflação do setor no IGP-DI, diz FGV

Rio, 06 - As despesas com materiais na construção subiram mais em janeiro, o que levou a uma aceleração na inflação do setor dentro do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) na manhã desta terça-feira, 6.



O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-DI) teve elevação de 0,31% em janeiro, após uma alta de 0,07% em dezembro de 2017. O índice relativo a Materiais, Equipamentos e Serviços aumentou 0,69% no último mês, ante um crescimento de 0,11% em dezembro passado. Já o índice que representa o custo da Mão de Obra ficou estável em janeiro, depois de ter subido 0,05% no último mês de 2017.



(Daniela Amorim)