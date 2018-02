Relator da Previdência concederá entrevista sobre 'possíveis alterações' no texto

Brasília, 05 - O relator da Proposta de Emenda à Constituição da Reforma da Previdência, Arthur Oliveira Maia (PPS-BA), informou na manhã desta segunda-feira, 5, que concederá entrevista coletiva à imprensa às 16 horas. Segundo a assessoria do parlamentar, até o horário da coletiva o relator se reunirá com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e com os consultores legislativos para definir "as possíveis alterações" na emenda aglutinativa.



(Igor Gadelha)