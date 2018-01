Governo alemão eleva projeção de crescimento em 2018 de 1,9% para 2,4%

Frankfurt, 31 - A economia da Alemanha irá crescer este ano bem mais do que se esperava, graças à força do mercado de trabalho e à sólida demanda externa e doméstica, segundo avaliação do governo do país.



Em seu último relatório de perspectiva, o Ministério da Economia alemão elevou sua previsão de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) da maior economia europeia em 2018 de 1,9% para 2,4%, após expansão de 2,2% no ano passado.



"A economia alemã está em muito boa forma", afirmou Brigitte Zypries, ministra da economia. "O forte aumento...no emprego no ano passado é particularmente satisfatório."



O governo alemão projeta que o avanço das exportações irá acelerar de 4,7% em 2017 para 5,3% este ano, diante da robusta demanda na Europa e apesar da tendência de valorização do euro.



A demanda doméstica também irá ganhar força, com o crescimento das importações passando de 5,2% no ano passado para 5,8% em 2018.



O consumo privado deverá crescer 1,9% este ano, ritmo semelhante ao avanço de 2% de 2017.



Já a expectativa para o mercado de trabalho alemão é de criação de 490 mil empregos, com a população economicamente ativa atingindo 44,8 milhões de pessoas. A taxa de desemprego mais recente do país foi de 5,7%, a menor desde a reunificação das Alemanhas, em 1990. Fonte: Dow Jones Newswires.